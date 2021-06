Famalicão: Agrupamento D. Sancho I entrega Prémios de Excelência

O Agrupamento de Escolas D. Sancho I entregou, no dia 28 de maio, os prémios excelência aos seus melhores alunos.

Este evento, relativo ao ano letivo 2019-2020, foi sendo sucessivamente adiado, devido à situação pandémica. Por esta mesma razão, esta cerimónia foi restrita aos alunos de excelência de cada ano e curso do ensino secundário e a alguns membros da família e da comunidade educativa e empresarial.

No discurso inaugural, a diretora do Agrupamento, Helena Pereira, enalteceu «o empenho e dedicação dos melhores dos melhores que, com o seu exemplo, mostram a todos os jovens que também eles poderão atingir o topo». Os pais e professores presentes também receberam os agradecimentos, pois a direção escolar considera que estes resultados de excelência só se conseguem com o trabalho comprometido de todos.

Os alunos distinguidos estavam muito felizes com este reconhecimento da escola; convictos também de que a vida devolve o sacrifício feito.

A efeméride serviu também para um reconhecimento oficial à diretora Helena Pereira e ao subdiretor, Artur Passos, «pela abnegação, trabalho e resiliência postos à disposição do Agrupamento nestes tempos tão exigentes que vivenciamos».

Os representantes das entidades empresariais, parceiras do Agrupamento, que patrocinaram os prémios (dinheiro e produtos) atribuídos a cada estudante, foram igualmente agraciados pela generosidade e solidariedade evidenciados nesta causa.

Em causa os representantes da AMCO, Macfort, Bluerophill, PROEF, Bubbles/Me.at, ANO, CEVE, Agência de Viagens Carreira e A Cimenteira do Louro, que entregaram os respetivos cheques, no valor de 500 Euros, aos alunos que se distinguiram no seu percurso formativo, das três áreas dos cursos científico-humanísticos e dos seis cursos profissionais; a Jorge Oculista contribuiu com um prémio em espécies e a Argacol, Tintas e Vernizes, com um prémio monetário para o melhor aluno dos 10º e 11º anos dos cursos científico- humanísticos e dos cursos profissionais. Da Argacol, partiu também o patrocínio para a distinção “Viver a Escola”, atribuída ao Paulo Campos, aluno que se destacou pela sua participação nas atividades artísticas e culturais desenvolvidas pela escola. Este mesmo aluno teve também o direito de indicar uma instituição, a APPACDM, que receberá um prémio doado pela mesma empresa.