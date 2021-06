Esta terça-feira, o Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco realizou o terceiro conselho Eco-escolas, em formato mais reduzido.

A iniciativa, que serviu para assinalar o final dos trabalhos, contou com a presença dos alunos que frequentam o Clube Eco-escolas e dos coordenadores. Pedro Sena, vereador do Ambiente na Câmara Municipal, também participou no encontro e ficou a conhecer as atividades desenvolvidas este ano no âmbito do Programa Eco-escolas.