Famalicão agradece à Proteção Civil

Decorre, este segunda-feira, mais um Dia Internacional da Proteção Civil e, em Famalicão, o dia começou com um agradecimento a todos os agentes que diariamente zelam pela proteção e segurança da comunidade.

O vereador que tutela o setor, Ricardo Mendes, reuniu os vários agentes e, para a posterioridade, foi tirada uma foto de conjunto em frente aos Paços do Concelho.

Recorde-se que, recentemente, a Câmara Municipal de Famalicão renovou o apoio às três corporações de bombeiros e ao Núcleo da Cruz Vermelha.

Os subsídios são atribuídos trimestralmente e a primeira tranche foi aprovada na reunião de Câmara, a 18 de fevereiro.

As três corporações – Bombeiros Voluntários de Famalicão, Bombeiros Voluntários Famalicenses e Bombeiros Voluntários de Riba de Ave – recebem, cada uma, 90 mil euros; o Núcleo de Ribeirão da Cruz Vermelha fica com 42 mil euros.

Na mesma reunião esteve também em discussão a atribuição do apoio financeiro às equipas de intervenção permanente das corporações de bombeiros, no valor de 8700 euros para cada corporação, tendo sido também aprovada a transferência de uma verba de 40 mil euros para a Associação dos Silvicultores do Vale do Ave para o funcionamento da equipa de sapadores florestais.

Quer dizer que o apoio anual a todas estas forças de proteção civil está próximo dos 500 mil euros.