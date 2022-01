Famalicão: AFSA suspende jornadas de janeiro

Em comunicado acabado de emitir, a direção da Associação de Futebol de Salão Amador – AFSA – anuncia que decidiu suspender as provas concelhias seniores e de veteranos durante o mês de janeiro em virtude do aumento do número de casos de Covid-19. A decisão não resulta da imposição das autoridades nacionais ou locais, mas a associação entende que a saúde de atletas, árbitros e dirigentes e seus familiares deve estar acima do interesse desportivo, decidindo pela interrupção das competições durante todo o mês de janeiro, tido como o período mais crítico da nova vaga pandémica.

Recorde-se que a AFSA já tinha suspenso a jornada do passado fim de semana, que correspondia à semana de contenção imposta pelo Governo e, agora, prolongou a interrupção das jornadas de 14-15, 21-22, e 28-29 de janeiro.

Esta decisão foi ratificada pelas coletividades que militam nos diferentes escalões. Em reunião de trabalho, realizada na noite da passada sexta-feira, os representantes de cerca de duas dezenas de clubes manifestaram total apoio à decisão da direção presidida por Márcio Sousa.

Assim sendo, os campeonatos da 1.ª divisão e os torneios de abertura da 2.ª divisão e de veteranos serão retomados no primeiro fim de semana de fevereiro (dias 4 e 5), salvo decisão em contrário.

Até lá, a direção da AFSA vai redefinir os calendários, sendo que as provas serão retomadas na jornada em que as mesmas foram interrompidas. Ao mesmo tempo, serão definidos novos critérios para o adiamento de jogos devido a casos de Covid-19 nas equipas em prova.