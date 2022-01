Famalicão: AFSA reúne clubes para analisar estado pandémico

O famalicense Álvaro Costa, nascido na freguesia de Pousada de Saramagos e atualmente Chef executivo da equipa A do FC Porto é o próximo Chef residente da Cozinha Experimental da Praça – Mercado Municipal de Famalicão, sucedendo a Lígia Santos.

A apresentação do novo Chef decorre na tarde do dia 15 de janeiro, pelas 15h00, com Álvaro Costa a preparar um showcooking de Coelho na Abóbora. A iniciativa será transmitida em direto através das redes sociais do facebook da Praça (@praca.mercadofamalicao) e do município de Famalicão (@municipiodevnfamalicao). A sessão conta, ainda, com os chefs Lígia Santos e Renato Cunha.

A Cozinha Experimental serve para a promoção de workshops, degustações, showcookings, etc., e como uma ferramenta para uma programação gastronómica atrativa, constituindo um lugar de experimentação e aprendizagem, no qual se valoriza a missão do Mercado Municipal, não só como um espaço de negócios (mercado de trocas), mas também como um local de sociabilização (mercado de encontros), que incentiva aprendizagens abertas e transversais (mercado de saberes).

O programa “Chef Residente” consiste numa colaboração ao longo de um ano com um Chef da região, que fará o acompanhamento e consultoria na programação anual do Mercado. O Chef Residente será o principal rosto do programa de animação e o curador principal do Mercado Municipal.

Depois da Chef Lígia Santos ter sido a primeira profissional responsável pela dinamização da cozinha experimental, segue-se agora o Chef Álvaro Costa em 2022 e em 2023 a tarefa caberá a Chef Renato Cunha.