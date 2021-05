Famalicão: AFSA equaciona regresso, mas antes vai ouvir os clubes

A direção da AFSA (Associação de Futebol de Salão Amador de Famalicão) convocou as coletividades para uma reunião no dia 17 de maio, pelas 21h15, no auditório da Junta da União de Freguesias de Famalicão e Calendário.

O objetivo é decidir, da forma mais consensual possível, sobre o futuro das competições concelhias, ou seja, se será possível arrancar com a competição mesmo que seja em moldes diferentes, para não deixar uma época inteira em branco, ou se se deve esperar para o início da nova época.

Recorde-se que há mais de um ano que a bola não rola oficialmente. Agora, «esperamos e fazemos votos é que não voltemos a regredir e que a vida desportiva retome a normalidade», afirma a direção da AFSA.

Em reunião de direção ficou expressa a vontade de, ainda esta temporada, fazer-se algo em termos competitivos. Os clubes são chamados a darem a sua opinião, sabendo que da parte do Município de Famalicão tem havido uma grande abertura para o reforço do apoio, por forma a que ninguém fique para trás.

