Famalicão: AFSA abre inscrições para os campeonatos concelhios

A Associação de Futebol de Salão Amador de Vila Nova de Famalicão tem abertas as inscrições para os campeonatos de futsal de seniores e veteranos masculinos, época 2020-2021.

A inscrição deve ser feita em formulário próprio, fornecido pela AFSA, até ao próximo 19 de setembro.

A direção da associação apela, ainda, que as coletividades providenciem no sentido de respeitar e cumprir escrupulosamente as normas emanadas da Direção-Geral de Saúde (Orientação n.º 036/2020 de 28/08/2020) para minimizar o risco de contágio durante a prática da atividade física ou da respetiva competição.

Brevemente serão anunciadas novidades sobre o arranque dos campeonatos da próxima época.