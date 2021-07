Famalicão: Adro do Santuário da Nossa Senhora do Carmo encontra-se renovado

Os trabalhos de renovação implicaram a substituição do pavimento existente na zona envolvente à Igreja por pavimento em lajeado de granito e pavimento em cubo de granito. Esta intervenção inaugurada no último domingo, dia 11 de julho, com a presença do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, e do vereador das freguesias, Mário Passos.

O projeto de requalificação do Santuário traduziu-se num investimento municipal de cerca de 30 mil euros e iniciou-se em 2016. Os trabalhos de renovação resultaram de um esforço conjunto da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, União das Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei, Irmandade de Nossa Senhora do Carmo e Confraria de Nossa Senhora do Carmo de Lemenhe.

Segundo Paulo Cunha, a requalificação é «uma obra sentida por todo o concelho e desfrutada por todo o país». «Este espaço está mais qualificado e serve melhor a população», acrescentou.