Famalicão: Adriana vence irmã Sónia e sagra-se campeã nacional

Decorreu, no passado fim de semana, o Campeonato Nacional das Categorias Seniores. Nas Caldas da Rainha, o FAC dominou em singulares e em par senhora. Tal como em 2020, Adriana Gonçalves e a irmã Sónia Gonçalves brindam o público com um jogo fenomenal e, desta vez, a vitória foi para Adriana que, deste modo, conseguiu o seu primeiro título nacional absoluto.

Em pares, as irmãs Gonçalves voltaram a subir ao lugar mais alto do pódio.

Já na categoria C, destaque para Carolina Veloso e Mafalda Morais que se sagraram vice-campeãs em par senhora. Já Inês Silva e Silvina Gomes cederam na meia-final da prova para aquelas que seriam as vencedoras do torneio.

Os restantes atletas do FAC realizaram jogos muito disputados e equilibrados nas diversas provas, acumulando diversas vitórias.