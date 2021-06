Famalicão administrou 73 mil doses de vacina covid-19

O Centro de Vacinação covid-19 já administrou 73 mil doses de vacinas. Neste momento, está com uma média diária de 1500 doses.

Famalicão tem um único centro de vacinação, instalado em S. Cosme, na antiga Didáxis. Começou a funcionar em fevereiro deste ano, mediante uma parceria entre o município e o ACES.

A parceria com o município mantém-se em diversas áreas, além do espaço. A infraestrutura conta com o apoio de mais de duas dezenas de técnicos cedidos pela Câmara Municipal para acolhimento, encaminhamento e orientação dos utentes.

A limpeza do espaço e a vigilância externa também estão entregues aos recursos humanos do município. Ao todo, são cerca de 60 recursos humanos que a autarquia afetou ao Centro de Vacinação.

Para além da cedência do espaço, a Câmara Municipal cedeu ainda diverso equipamento logístico como tendas, biombos, cadeiras, mesas, armários, instalação de rede elétrica e internet, para além de grades, cones e placas sinalizadoras e identificativas. Foi também cedido equipamento de apoio administrativo, como computadores, impressora, telemóvel, entre outros.

Recorde-se que a autarquia oferece ainda transporte gratuito de autocarro a partir das unidades de saúde locais conforme as marcações efetuadas.

Para além disso, o município disponibiliza ainda dois veículos que estão ao serviço do ACES para a deslocação dos profissionais de saúde para a vacinação ao domicílio de doentes dependentes.