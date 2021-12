Famalicão: Administração Regional autoriza paragem de utentes à porta do Centro de Saúde

Na atualização semanal do Centro Europeu para Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), divulgada esta quinta-feira, Portugal continental, Madeira e Açores está na pior categoria do sistema de ‘semáforos’, que indica risco muito elevado, referente a regiões onde o vírus SARS-CoV-2 tem grande disseminação.

No mapa do organismo europeu sobre viagens na União Europeia só a Roménia (laranja) é exceção ao vermelho e vermelho-escuro, sendo que é o país com menor taxa de notificações. As cores do mapa do ECDC representam uma combinação das taxas de notificação de casos de covid-19 nos últimos 14 dias, número de testes realizados e total de positivos.