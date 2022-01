Famalicão: Adiada feira de roupa em segunda mão na Praça / Mercado

Desde que abriu, há seis meses, a Loja do Cidadão de Famalicão já realizou 56 mil atendimentos, numa média diária de 624 utentes.

Os serviços públicos a que os utentes mais recorreram, nestes seis meses de existência da Loja do Cidadão, foram a Segurança Social, as Finanças e o Instituto dos Registos e Notariado, por esta ordem de afluência.

O espaço que agrega o IRN – Instituto dos Registos e Notariado (Registo Civil, Registo Predial, Comercial e Automóvel), a Autoridade Tributária e Aduaneira (Finanças), a Segurança Social, o Espaço de Cidadão e o Balcão Único do Prédio, foi inaugurado no passado dia 26 de julho, depois de várias anos de reivindicação por parte da autarquia e da própria sociedade civil.

É opinião generalizada de que a abertura da Loja do Cidadão veio melhorar significativamente a qualidade do serviço público prestado em Vila Nova de Famalicão, sobretudo dos serviços da competência do Estado, que obrigavam a longos períodos de espera dos cidadãos em condições de grande desconforto, nomeadamente, ao ar livre e sem equipamentos de apoio. O Registo Civil e a Segurança Social eram os casos mais notados.

Recorde-se que a Loja do Cidadão está no antigo supermercado Inô, na Rua António Carvalho Faria, junto aos CTT. Tal, apenas foi possível através da celebração de um protocolo de colaboração entre a Agência para a Modernização Administrativa (AMA), o Município de Vila Nova de Famalicão, o Instituto dos Registos e Notariado IP, a Autoridade Tributária e Aduaneira e o Instituto da Segurança Social IP, no qual a Câmara Municipal assumiu as despesas afetas à cedência, manutenção e logística do espaço. «Houve uma melhoria enorme, relativamente ao que existia no passado», destaca o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, que faz um balanço «muito positivo» destes seis meses.

O edil promete continuar a insistir «de forma persistente e determinada, junto das entidades competentes, para que façam chegar mais recursos, nomeadamente, humanos, por forma a colmatar a ausência de pessoal, fator que inibe a eficiência deste serviço».

Apesar da autarquia ter solicitado ao Governo a prestação de um horário de atendimento alargado, o horário homologado acabou por ser nos dias úteis, das 9h00 às 16h30, sendo que a loja encerra aos sábados.