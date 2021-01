Famalicão: AD Oliveirense solidária com quem mais precisa

A Associação Desportiva Oliveirense vai entregar à HumanitAVE- Associação de Emergência Humanitária e à Do Futebol para a Vida os bens alimentares e de higiene que angariou e que comprou, no comércio local de Oliveira Santa Maria, com a verba que reverteu da venda das rifas do sorteio do cabaz de final de ano.

«Com pequenos gestos, podemos construir um futuro melhor», escreve o clube oliveirense nas redes sociais, deixando um agradecimento aos sócios, diretores, atletas e simpatizantes que disseram presente a esta causa solidária.