Famalicão: AD Ninense abre processo para a eleição de novos órgãos sociais

Estão abertas, até 29 de abril, a apresentação de candidaturas aos órgãos sociais da Associação Desportiva Ninense. As candidaturas devem ser apresentadas ao presidente da Assembleia Geral.

Esta decisão resulta da reunião magna realizada no dia 16 de abril, durante a qual o atual presidente da direção, Amadeu Costa, assumiu que não se recandidata a novo mandato. No entanto, o dirigente promete continuar a apoiar o clube e a futura direção que sairá do ato eleitoral marcado para o dia 30 de abril.