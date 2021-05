Famalicão: Acusado de 8 crimes jovem que violou e ameaçou rapariga com arma em praia fluvial

Está acusado de oito crimes, cinco de natureza sexual e vai ser julgado em Guimarães, o jovem que, no verão de 2018, violou agrediu e ameaçou uma rapariga famalicense, na praia fluvial da Azenha Velha, em Riba d’Ave.

O arguido, com 17 anos na altura dos factos, perseguiu a vítima no final de uma festa de aniversário que decorreu naquele espaço ao ar livre. Obrigou-a a mergulhar no rio e, com uma arma de airsoft, disparou contra as pernas da jovem dizendo ao mesmo que matava a família dela caso houvesse uma denuncia às autoridades.

Durante cerca de 15 minutos, a vítima, parcialmente despida, foi forçada a manter relações sexuais com o arguido.

A violação só terminou com o surgimento de uma mulher, conhecida da jovem famalicense, que lhe deu todo o apoio até ser encaminhada para o hospital.

Para além dos crimes de natureza sexual, o Ministério Público acusou o rapaz de dois crimes de ofensa à integridade física e coação agravada.

Fonte: Correio da Manhã