Famalicão: ACO Shoes investe 350 mil euros em energias limpas

A empresa de calçado ACO Shoes investiu 350 mil euros na instalação de um sistema de painéis solares que vão permitir uma poupança de 35% na fatura energética. A empresa tinha uma fatura anual na ordem dos 200 mil euros, vê reduzida a fatura em cerca de 70 mil euros.

«É um investimento que assume duas vertentes distintas: representa uma melhoria na eficiência financeira da empresa – com uma economia da fatura energética na ordem dos 35% – e representa uma aposta na energia limpa, que faz diminuir a pegada ecológica da ACO, sendo, portanto, uma decisão com consequências muito positivas para o meio ambiente», explica Armindo Costa, fundador e presidente da fábrica famalicense.

Recorde-se que a ACO Shoes, com sede em Mogege, é líder em Portugal na produção e exportação de calçado feminino de conforto. Fundada em 1975, a empresa emprega 400 pessoas, tendo duas unidades de apoio à produção de calçado suas participadas, a ECCO Conforto, no município de Ponte de Lima, e a ICCO, na ilha de S. Vicente, em Cabo Verde, que contam com 150 e 260 trabalhadores, respetivamente.

Anualmente, saem da fábrica de Vila Nova de Famalicão 1,5 milhões de pares de sapatos (mais de 5 mil pares por cada dia útil), que são vendidos em mais de 30 países dos vários continentes.