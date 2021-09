Famalicão: ACIP certifica 11 formandos do curso de cozinha

A ACIP acaba de certificar 11 formandos do curso cozinha portuguesa, que decorreu em Brufe, no Centro de Capacitação e Formação de VN Famalicão.

O curso, de 50 horas, foi um sucesso assegura a ACIP, porque «os formandos aprenderam novas receitas e truques únicos que irão deliciar por onde passarem».

O Centro de Capacitação e Formação de Vila Nova de Famalicão é uma estrutura vocacionada para a formação e emprego. A (re)integração, a colocação e o acompanhamento na vida ativa e profissional são os principais focos deste departamento que visa dotar as pessoas com deficiência, incapacidade e em situação de risco social, de competências pessoais, sociais e profissionais com vista à sua inclusão.

A ACIP é uma entidade formadora certificada pela DGERT que desenvolve ações em diversos âmbitos, financiada pelo POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego – em articulação com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, destinada a pessoas em idade ativa, em risco de exclusão social.