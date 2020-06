Famalicão: ACIP ajuda jovens e encontrarem o seu futuro

A ACIP criou o Centro de Recursos para apoiar os jovens com deficiência/incapacidade. A valência, instalada em Brufe, no Departamento de Formação & Emprego, presta apoio na escolha do percurso profissional através da identificação das etapas e dos meios mais adequados para a integração no mercado de trabalho.

Os interessados nesta nova proposta da ACIP devem contactar a instituição pelo email [email protected] ou telefone 252 313 892 para submeter a sua ficha de inscrição; depois, em articulação com os técnicos responsáveis pela Reabilitação Centro de Emprego de Vila Nova de Famalicão, procede-se à avaliação da capacidade do jovem.

Segue-se uma avaliação psicológica para recolha de dados que dará lugar a um relatório baseado na Classificação Internacional da Funcionalidade; por último, e de acordo com o perfil, sugere-se o encaminhamento que poderá passar pela Formação Profissional ou integração direta no mercado de trabalho através da rede parceiros da ACIP.