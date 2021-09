Famalicão: ACIP abre curso sobre abordagem geral à pessoa com deficiência

A ACIP abriu um curso de formação que pretende identificar o conceito e princípios fundamentais relacionados com a deficiência, abordar sobre o papel da família e dos profissionais de apoio familiar na sua promoção e identificar estratégias psicológicas e afetivas no cuidado de pessoas com deficiência.

O curso, que terá cerca de 25 horas, terá início a 6 de outubro 2021, em horário pós-laboral, e decorrerá no Centro de Capacitação e Formação de V. N. Famalicão, em Brufe.

Destina-se a pessoas empregadas e desempregadas e os requisitos são a escolaridade igual ou superior ao 9º ano e ter mais de 18 anos.

As inscrições estão abertas, podendo utilizar o seguinte link: https://forms.gle/9aEoWDUEoPASc36P9