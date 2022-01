Famalicão: ACIP abre curso de doçaria tradicional

A Comissão Política da JSD Distrital de Braga, liderada pelo famalicense Ricardo Mesquita, reúne, na próxima semana, para definir o plano para 2022, que começa já com as Legislativas de 30 de janeiro.

Os jovens sociais democratas pretendem concretizar 5 pilares estratégicos com que se apresentaram a sufrágio: aproximar a política da juventude, digitalizar a Distrital de Braga, melhorar a ligação entre a estrutura e os representantes locais, nacionais e europeus, potenciar as concelhias e implementar políticas de proximidade.

Para as Legislativas, a estrutura recém-eleita pretende focar-se sobretudo no digital, onde as pessoas, principalmente os jovens, estão a maior parte do seu tempo. Nas páginas do Facebook e do Instagram encontram-se já vários posts sobre a campanha eleitoral.

Ricardo Mesquita foi eleito em dezembro passado, liderando equipa agregadora e heterogénea e não “homogénea”, como erradamente escrevemos em título, na edição passada do jornal CIDADE HOJE.