Famalicão: ACIF mantém concurso de montras, sorteio e Porto de Encontro

A Associação Comercial e Industrial de Famalicão mantém algumas das iniciativas de Natal, apesar da covid-19. Haverá o grande sorteio de Natal, o Concurso de Montras de Natal e o Famalicão Porto de Encontro. «Com estes três eventos pretende-se dinamizar a época natalícia, atraindo mais e novos consumidores para o comércio famalicense», afirma a direção da ACIF.

O grande sorteio de Natal irá habilitar os consumidores a vencer prémios, após compras no comércio associado da ACIF, entre 1 de dezembro de 2020 e 6 de janeiro de 2021. Por cada compra num valor a definir por cada lojista, é atribuído um bilhete de sorteio com um código para concorrer. Basta inserir o código no website do evento, juntamente com alguns dados pessoais, e automaticamente fica habilitado a um dos três prémios finais. Os prémios são oferecidos pela empresa famalicense AFA Cycles: 1.º Prémio: 1 bicicleta elétrica “Le Grand Elille 2”; 2.º Prémio: 1 bicicleta “Merida Big Nine 15”; 3.º Prémio: 1 bicicleta “Deed Rookie 201”.

A 2ª edição do Concurso de Montras de Natal decorre de 1 a 30 de dezembro de 2020, ao qual podem concorrer todos os associados da ACIF, através de uma fotografia do seu espaço com decoração natalícia, habilitando-se a uma noite para duas pessoas em hotel de 4 estrelas, com regime de pequeno-almoço incluído. O prémio é oferecido pela Valpitravel – Agência de Viagens.

Natal em Famalicão não dispensa o Porto de Encontro, que já vai na 5.ª edição. Este ano, e face às restrições existentes, a iniciativa decorrerá apenas em restaurantes aderentes, na promoção da melhor tradição famalicense: “coma uma rabanada, oferecemos o Porto”, e decorrerá de 14 a 31 de dezembro de 2020.

A 27 de novembro inicia-se a Campanha de Natal 2020 que se prolonga até 6 de janeiro de 2021. Os habituais brindes para os associados poderão ser levantados na Sede da ACIF.

Mais uma vez, a ACIF reitera que é seguro comprar no comércio tradicional.