Famalicão: ACIF e Opticenter estabelecem protocolo de cooperação

O protocolo de cooperação foi firmado na última quarta-feira, dia 30 de junho, e decorreu na loja Opticenter em Famalicão. O acordo estipulado entre a Associação Comercial e Industrial e a Opticenter visa promover artigos e serviços óticos, com condições mais vantajosas para os associados da ACIF e aproximar a associação dos seus associados. A assinatura do protocolo contou conta com Fernando Xavier Ferreira e Rui Silva, representantes das duas entidades.

A parceria pretende regular o fornecimento de artigos óticos pela Opticenter e tem como beneficiários todos os associados ACIF, colaboradores, seus cônjuges, familiares ascendentes e descendentes. Os descontos estabelecidos não são acumuláveis com outras promoções ou campanhas em vigor em loja e são válidos em qualquer loja do grupo Opticenter.

As regalias e benefícios podem ser consultados na ACIF ou nas lojas Opticenter.