Famalicão: ACIF e MADE IN ajudam empresas famalicenses a chegar à Guiné Equatorial

A Associação Comercial e Industrial de V. N. Famalicão (ACIF), em parceria com o Famalicão Made In, quer ajudar as empresas famalicenses que estejam interessadas em promover a sua atividade na Guiné Equatorial e estabelecer novos negócios.

Isto porque entre 5 e 7 de maio de 2021, irá decorrer naquele país a 1.ª cimeira de negócios da CPLP.

As empresas famalicenses interessadas em marcar presença nesta cimeira de negócios devem consultar as condições de acesso junto da ACIF. Para mais informações podem recorrer aos seguintes contactos: [email protected] ou 963 896 985.

Recorde-se que a CE-CPLP é uma organização fundada a 4 de junho de 2004, que tem como principal objetivo, a promoção e dinamização das relações empresariais entre associações e entidades empresariais, integradas no âmbito dos países que compõem a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.