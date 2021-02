Uma colisão entre três viaturas obrigou ao corte da Estrada Nacional 206, em Requião, Famalicão, junto ao Café Jovem.

O sinistro aconteceu cerca das 12h50 e para o local foram acionados os B.V.Famalicenses que socorreram três feridos.

O transporte das vítimas, com ferimentos considerados ligeiros, deverá ser feito para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.