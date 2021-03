Famalicão: Acidente de trabalho provoca um morto em empresa de Ribeirão

Ao início da tarde desta quarta-feira, um acidente de trabalho, numa empresa de máquinas industriais e agrícolas, em Ribeirão, junto ao Lago Discount, provocou a morte a um funcionário, de 49 anos.

Desconhece-se as causas deste acidente que, agora, está a ser investigado pelas autoridades.

O alerta do acidente foi dado pelas 13h15 e para o local deslocou-se uma equipa do núcleo da Cruz Vermelha de Ribeirão, a VMER e a GNR. O corpo foi transportado para a morgue do hospital de Famalicão, pelos BV Famalicenses.