Duas pessoas ficaram feridas na sequência de um acidente de viação, registado na tarde desta segunda-feira, na EN206, em Vale S.Martinho, Famalicão.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses que transportaram as vítimas para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Os feridos não inspiram cuidados de maior.