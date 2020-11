Famalicão: Acesso da A7 em Seide passa para o domínio do Município

A Câmara Municipal e a Ascendi chegaram a um acordo de entendimento relativamente ao troço de acesso à A7, em Seide S. Miguel. Esta via, com cerca de 2km, que liga à nacional 206 e municipal 573, passa para o domínio público do município depois da concessionária realizar as obras de reparação e melhoramento da via que devem estar concluídas até 30 de setembro de 2021

Recorde-se que, o Município intentou uma ação judicial contra a Ascendi – Auto Estradas do Norte relativamente à propriedade desta via que foi aberta para fazer a ligação à auto estrada Famalicão-Guimarães.

O processo fica, agora, cancelado, por via deste acordo cuja proposta vai a reunião de Câmara, na manhã desta quinta-feira. Depois, será submetida a discussão e votação em Assembleia Municipal.