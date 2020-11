Famalicão: Acesso ao Centro de Rastreio Covid-19 melhorado

Desde esta quinta-feira encontra-se encerrado o trânsito automóvel no acesso à Rua Fernando Mesquita através da Avenida do Brasil, para garantir uma melhor organização de tráfego na entrada para o Centro de Diagnóstico Móvel para a Covid 19, instalado no parque de estacionamento do Parque da Devesa, junto ao CITEVE.

O centro de rastreio, criado através de uma parceria entre a Câmara Municipal e o laboratório UNILABS, alargou recentemente o seu horário de funcionamento, operando de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00, aos sábados das 14h00 às 18h00 e aos domingos das 9h00 às 18h00.

Os testes são realizados de forma gratuita a quem tenha prescrição médica passada pelo Serviço Nacional de Saúde. Quem não possuir esta prescrição pode requerer o exame assumindo os custos inerentes à sua realização. Em qualquer das situações, é obrigatória a marcação através do contacto 220 125 001.