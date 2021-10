Famalicão: Acessibilidades, Segurança e Ambiente marcam encontro entre Jorge Paulo Oliveira e Mário Passos

Jorge Paulo Oliveira, deputado à Assembleia da República, foi recebido ao final da tarde desta segunda-feira pelo presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Mário Passos.

O deputado social democrata abordou com o autarca diversos assuntos que envolvem o Município e o Estado, entre eles a construção da variante à EN 14, um novo nó de acesso na A7 (Vila do Conde-Famalicão), na zona de Fradelos e Balasar, as obras projetadas para a EN 206 e a construção de uma ponte alternativa à nacional 14. Ainda no domínio das infraestruturas, referência para a intenção governamental de ligar o Porto e a Galiza em comboio de alta velocidade (TGV), com previsível passagem por Vila Nova de Famalicão, uma obra inserida no Programa Nacional de Investimentos 2030.

As matérias de segurança, como a construção do novo posto da GNR de Riba de Ave, a requalificação da esquadra da PSP de Vila Nova de Famalicão e a criação do Subdestacamento Territorial da GNR de Famalicão foram também abordadas neste encontro de trabalho entre o edil e o deputado famalicense.

Mário Passos e Jorge Paulo Oliveira também falaram do Plano de Despoluição do Ave, «de que o município de Famalicão foi excluído por decisão do Governo», da necessidade ensino público até ao 12º ano em Riba de Ave, bem como a descentralização de competências na área da saúde, educação e social que a partir de abril de 2022 todos os municípios são obrigados a desenvolver.

Todas estas matérias têm sido acompanhadas pelo deputado famalicense na sua atividade parlamentar, servindo a reunião com o novo presidente do Município «para fazer um ponto de situação sobre cada um destes dossiers, ademais numa altura em que o Parlamento iniciará em breve o debate sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2022», explica Jorge Paulo Oliveira em nota de imprensa.