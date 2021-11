Famalicão: ACD S. Martinho de Brufe assinala conclusão das obras de renovação da sede

A Associação Cultural e Desportiva de S. Martinho de Brufe assinalou, este domingo, a conclusão dos trabalhos de renovação da sua sede social. O momento contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, e do presidente da Junta de Freguesia local, Carlos Gomes. As obras abrangeram desde a substituição da iluminação para led, à construção de um muro de vedação, sendo resultado «de muito esforço» referiu, na ocasião, José Carlos Santos, presidente da instituição.

O presidente da Câmara Municipal assinalou «que o sucesso constrói-se com sacrifício, com esforço, com entreajuda, e esta associação representa bem isso». Deste modo, Mário Passos confere que «o altruísmo dos famalicenses, das mais diversas franjas da população, que disponibilizam o seu tempo em prol do trabalho associativo, ajudam a elevar a qualidade de vida dos concidadãos».

A Associação Cultural e Desportiva S. Martinho Brufe foi fundada em 1986 e alberga o Rancho Folclórico de São Martinho de Brufe, as Marchas Antoninas de Brufe, aulas de fitness, futebol de salão e ensino de concertina.