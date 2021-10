Famalicão: Academia Alex Ryu Jitsu da PSP celebra 32 anos

No passado dia 4 de outubro, a Academia Alex Ryu Jitsu da PSP celebrou o 32º aniversário, com um jantar no restaurante Dom Brasas, em Famalicão.

Cerca de quatro dezenas de alunos e familiares reuniram-se num convívio que permitiu estreitar, ainda mais, os laços que os unem em torno desta arte marcial.

O Grande Mestre Geral Alexandre Carvalho, fundador do estilo Alex Ryu Jitsu e da própria Academia aniversariante, também marcou presença neste convívio. Alexandre Carvalho conferiu, na ocasião, «os muitos sucessos desportivos e pessoais» dos alunos da academia, vaticinando que «há ainda um longo caminho pela frente e muitas outras vitórias para conquistar».