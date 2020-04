Famalicão abre sala de conferências virtual para empresários

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, através do programa Famalicão Made IN, vai lançar um ciclo de videoconferências orientado para empresários, gestores e empreendedores, com o objetivo de apoiar as empresas do concelho na reação ao novo paradigma que a pandemia COVID-19 criou nos mercados.

As quatro sessões em live streaming do “Famalicão Made IN Talks: Caminhos para a recuperação e o crescimento” estão agendadas para os dias 16, 23, 28 e 30 de abril, às 11h00, serão transmitidas em direto na página de Facebook do Famalicão Made IN – www.facebook.com/famalicaomadein/ – e serão conduzidas por especialistas de várias áreas, abordando temas centrais na resposta à atual crise.

O primeiro direto decorre na próxima quinta-feira, dia 16 de abril, sobre o lay-off simplificado e contará com a participação da Diretora de Unidade de Contribuições e Prestações do Centro Distrital de Braga do Instituto de Segurança Social, Teresa Carrilho.

O emprego e a formação profissional vão dar o mote para a segunda sessão deste ciclo de videoconferências, agendada para o dia 23 de abril, com a participação da Delegada Regional do Norte do Instituto de Emprego e Formação Profissional, Carla Vale.

Dia 28 de abril, Paulo Resende, diretor do Centro de Empresas de Famalicão do Novo Banco, participa na iniciativa para abordar a questão das linhas de financiamento à disposição das empresas.

O “Famalicão Made IN Talks” termina no dia 30 de abril, com um live streaming sobre a importância dos meios digitais no futuro das empresas, com os testemunhos do CEO da Swonkie, João Cortinhas, e da E-Commerce Manager da Tiffosi, Elisabete Costa.