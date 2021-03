Famalicão: Abraão Costa assume direção da AFPAD

Abraão Costa é o novo presidente da AFPAD – Associação Famalicense de Prevenção e Apoio à Deficiência. A direção, para o quadriénio 2021-2024, tomou posse no estrito cumprimento das medidas de higiene.

A vice-presidente é Maria do Rosário Ferreira; secretária, Célia Maia; tesoureira, Sara Gomes e 1º vogal é Ana Sampaio.

O novo presidente reconheceu o trabalho realizado pela anterior direção, prometendo dar-lhe continuidade. Dirigiu, ainda, uma palavra de apreço a todos os colaboradores e à anterior direção que, com «inolvidável espírito de missão e de compromisso para com a instituição, para com os seus clientes, foram capazes de manter bem presente o espírito de colaboração, entreajuda e de união nesta fase tão difícil da pandemia causada pelo COVID-19».

Abraão Costa agradeceu a todos os membros agora empossados, que alinharam neste projeto que quer de «inovação e de revitalização da AFPAD», embora assente no «trabalho já iniciado no mandato anterior».

A nova vice-presidente da direção, e anterior presidente, Maria do Rosário Ferreira, reforçou que esta é uma «responsabilidade, formalmente assumida, para com uma associação que continua a merecer da parte de todos o esforço e o empenho para que continue a ser uma associação respeitada, com uma atividade meritória e reconhecida pela população e, particularmente pelos clientes e suas famílias que constituem o princípio e o fim da nossa atividade social».