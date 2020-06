Famalicão: abertas candidaturas aos Selos Visão´25

O período para a submissão de candidaturas aos Selos Visão´25 decorre até 31 de julho. Nesta edição todos os cidadãos são chamados a identificar e a propor os projetos, ações, produtos e serviços que considerem ser relevantes e merecedores do selo atribuído todos os anos pelo Município de Vila Nova de Famalicão.

Os Selos Visão´25 voltam a distinguir, pelo quinto ano consecutivo, os projetos que têm contribuído para a valorização e afirmação do concelho e que expressem os valores e reforcem a identidade famalicense.

O formulário de inscrição está disponível online, em www.famalicao.pt/selos-visao-25

A atribuição da distinção será decidida por um júri, constituído por diversas pessoas de diferentes áreas. Os vencedores serão divulgados na sessão solene comemorativa do Dia do Concelho, a 28 de setembro.

Os projetos podem ser integrados em quatro categorias.

A categoria Famalicão Made IN – projetos empreendedores que potenciam a incorporação tecnológica e a aplicação de soluções de futuro, desenvolvendo uma economia baseada no conhecimento e na inovação e que aumentam a competitividade e internacionalização. A categoria B -Smart Famalicão – projetos que promovam uma economia mais eficiente na utilização dos recursos. A categoria Força V – Famalicão Voluntário – projetos que reforçam o capital social presente nas práticas de intervenção e animação comunitária e impulsionam novos ambientes de participação e envolvimento ativo. Por fim, na categoria Famalicão Comunitário são reconhecidos os projetos que promovam a corresponsabilização dos cidadãos e que se distingam enquanto projetos coletivos, de cooperação e colaboração entre atores públicos e privados e potenciadores dos valores do futuro.

Este ano, as candidaturas decorrem excecionalmente até 31 de julho, com a submissão do formulário por e-mail para [email protected].