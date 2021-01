Famalicão: Abertas candidaturas ao Orçamento Participativo Jovem

Decorrem até 15 de fevereiro as candidaturas ao Orçamento Participativo Jovem de Vila Nova de Famalicão, designado OP – Impulsa Jovem, que podem ser apresentadas a nível individual ou em grupo até ao máximo de cinco jovens. A candidatura deve ser feita através do preenchimento dos formulários, disponíveis em http://www.juventudefamalicao.org/_orcamento_participativo_jovem_famalicao , e depois enviada para o e-mail do Balcão Único de Atendimento, [email protected].

A proposta vencedora terá um limite orçamental de cinco mil euros sendo que o projeto será implementado pelos serviços municipais em colaboração com o proponente. O regulamento encontra-se disponível no site da Juventude de Famalicão.

A iniciativa promovida pela Câmara Municipal é para jovens – idades entre os 15 e os 35 anos residentes, trabalhadores ou estudantes no território – com ideias inovadoras e vontade de participar ativamente na vida do concelho através da apresentação de projetos de investimento.

Podem ser apresentadas propostas nas áreas de competência do Município, que incidam sobre investimentos, manutenções, programas ou atividades e projetos transversais a todo ou a parte do concelho nas seguintes áreas: Cultura, Ação Social, Voluntariado, Turismo, Urbanismo / Obras, Associativismo, Educação, Desporto, Empreendedorismo, Ambiente, Saúde e Inovação Social.

Para o presidente da autarquia, Paulo Cunha, o Orçamento Participativo Jovem visa «reforçar o compromisso entre o Município e a juventude».