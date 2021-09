Famalicão: Aberta segunda fase de candidaturas para os cursos CTeSP e CET

Já está aberta a segunda fase de candidaturas para os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) e Cursos de Especialização Tecnológica (CET) para o ano letivo 2021/2022.

As entidades formadoras de Vila Nova de Famalicão disponibilizam 750 vagas distribuídas por vinte e um cursos CTeSP e seis cursos CET, com início da formação no mês de setembro, quer em regime laboral, quer pós-laboral.

Todo este volume de formação disponibilizado em território famalicense será ministrado pelas entidades: Citeve – Centro Tecnológico Das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal (https://academia.citeve.pt/); Cenfim – Centro De Formação Profissional de Indústria Metalúrgica e Metalomecânica (www.cenfim.pt); Cespu (www.cespu.pt); Instituto Politécnico do Cávado e Ave – Polo de Vila Nova de Famalicão (http://ctesp.ipca.pt/); e Instituto Politécnico de Bragança – Polo de Vila Nova de Famalicão (www.ipb.pt).

O prazo para a apresentação das candidaturas à segunda fase decorre de 14/09/2021 a 16/09/2021 (no caso do IPCA), de 01/09/2021 a 30/09/2021 (no caso do IPB), de 23/09/2021 a 29/09/2021 (no caso da CESPU) e até ao início de outubro (nas entidades CENFIM e CITEVE). As candidaturas devem ser efetuadas online através dos sites de cada uma das entidades formadoras.

Para mais informações consulte os sites das entidades ou o Portal da Educação de Famalicão http://www.famalicaoeducativo.pt/_secundario_-_o_que_preciso_de_saber, para acesso à descrição das modalidades de educação e formação, à oferta formativa do nosso concelho, aos planos de estudos, às saídas profissionais e aos vídeos das entidades promotoras.