Famalicão: “A voz humana” abre programação do Cineclube no mês de outubro

O mais recente filme de Pedro Almodovar – “A voz humana” – é exibido a 7 de outubro, no âmbito da programação do Cineclube de Joane.

Trata-se de uma adaptação para cinema da peça de Jean Cocteau, de 1930. Esta curta-metragem de Pedro Almodóvar nasce da natureza trágica e excêntrica que caracteriza a obra do cineasta e marca a primeira, e muito aguardada, colaboração entre o cineasta e Tilda Swinton.

Para o dia 14 está reservada a exibição de “First Cow – A primeira vaca da América”, de Kelly Reichardt, com John Magaro, Orion Lee, Toby Jones, Ewen Bremner, Scott Shepherd, Gary Farmer e Lily Gladstone. No dia 28, pode ver “A Metamorfose dos pássaros”, de Catarina Vasconcelos, filme que teve estreia no Festival Internacional de Berlim.

As sessões são às 21h45, no pequeno auditório da Casa das Artes.