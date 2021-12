Famalicão: A Praça-Mercado nomeada para mais um prémio

As nomeações são realizadas pela equipa do jornal Construir, com a análise de critérios que passam pelo mérito, técnica, funcionalidade e inovação. O período em análise compreende janeiro de 2020 a setembro 2021 e a votação termina no dia 7 de dezembro, às 18 horas.

Os vencedores resultam de uma votação pelos leitores do jornal, seja na versão digital seja na edição impressa. O acesso ao formulário de votação será feito após introdução do endereço de email com que está registado como assinante do CONSTRUIR e/ou como subscritor da Newsletter do CONSTRUIR.

Saiba mais no link https://premios.construir.pt/2021/