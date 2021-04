Famalicão: A Praça já abriu… na internet

O renovado Mercado Municipal de Famalicão abre, oficialmente este domingo, mas já funciona em www.pracafamalicao.pt onde já é possível conhecer o espaço e os seus protagonistas.

O portal oferece uma viagem digital pela nova Praça – Mercado Municipal que abre portas com um novo conceito comercial, cívico e cultural, também ao encontro dos comerciantes e produtores que aqui vão operar.

Intuitivo e dinâmico, permite uma viagem muito próxima da realidade ao espaço através de uma planta de organização com a identificação de todos os negócios e seus agentes e contactos, possibilitando uma perceção da organização e localização dos espaços, bancas e lojas. O portal apresenta informação concreta sobre cada um dos responsáveis pelas áreas comerciais, com identificação da pessoa, descrição da atividade, contactos, horários e hiperligações, no caso de existirem.

Quanto aos produtores locais é possível encontrar informação biográfica sobre cada um e filtrar a pesquisa por categorias de produtos e freguesias de residência, assim como consultar contactos e potenciais recursos para encomendas.

O site reserva ainda espaço para sugestões, dicas e informações sobre os produtos comercializados numa perspetiva de promoção e de sensibilização para o seu consumo, com várias sugestões: receitas, produtos da época, curiosidades sobre os alimentos, truques de cozinha.

O Mercado pretende ser também uma alavanca para uma boa alimentação e é nesse contexto que surge a dinâmica do Mercado das Dicas, assim como outras dinâmicas que terão lugar quer no espaço físico quer digital.

Há, ainda, informação sobre a história deste emblemático edifício e da sua reabilitação/requalificação arquitetónica, assim como todas as notícias e eventos associados ao espaço.