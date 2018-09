Famalicão a pedalar no Dia Europeu Sem Carros

Pedalar calmamente pela cidade, com estilo e sem stress. Este é o lema do “Cycle Chic”, o movimento internacional que regressa a Vila Nova de Famalicão este sábado, 22 de setembro, para as comemorações do Dia Europeu Sem Carros, promovidas pelo pelouro da Mobilidade da autarquia no âmbito do Festival Famalicão Visão 25.

O passeio de bicicleta, organizado pela associação juvenil YUPI, vai já para a sua quarta edição e está marcado para as 17h00, com saída da Rua de Santo António. A inscrição é obrigatória e pode ser efetuada no site do Município, em www.vilanovadefamalicao.org.

Esta é uma das muitas atividades promovidas pela autarquia para celebrar o Dia Europeu Sem Carros, assinalado anualmente no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, que este ano decorre sob o lema “Combina e Move-te”.

O dia promete ser longo, com a realização de várias atividades promotoras de novos modos de mobilidade suave e de novas formas de ocupação e fruição do espaço público. É nesse sentido que as principais artérias do núcleo urbano da cidade vão estar encerradas ao trânsito este sábado, numa espécie de laboratório de ensaio para uma cidade mais amiga do ambiente e dos peões.

Entre as inúmeras atividades agendadas, destaque, por exemplo, para a realização de um workshop de Geocaching, às 10h00, promovido pela associação PASEC e pela CSIF da Área Urbana. A iniciativa, de inscrição obrigatória no site do Município, terá como local de concentração a Praça D. Maria II.

A Escola de Educação Rodoviária vai também associar-se à iniciativa com uma atividade que tem por objetivo ensinar os mais pequenos a circular de bicicleta na via pública.

Nota ainda para uma demonstração de bicicletas elétricas, para a inauguração da exposição “Ciclovia como motor de desenvolvimento do nosso território”, na Rua de Santo António, e a realização de vários momentos culturais, com oficinas e leituras ao ar livre e a presença do Teatro Bus.

A realização destas atividades implicará assim os seguintes cortes de trânsito: Praça D. Maria II (Topo Norte, em frente à Fundação Cupertino Miranda), das 14h00 do dia 21 de setembro até às 20h00 do dia 22 de setembro; Rua Adriano Pinto Basto (a partir do entroncamento com a Rua Daniel Santos/ a seguir à Iris) e Rua de Santo António, das 20h00 do dia 21 de setembro até às 20h00 do dia 22 de setembro.

Programa completo da iniciativa disponível para consulta no site do município.