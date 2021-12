Famalicão: A magia do circo até 6 de janeiro no Parque da Juventude

“Aquarela” já está em exibição numa tenda montada no Parque da Juventude. Promovido pelo INAC – Instituto Nacional das Artes do Circo e inspirado no livro “Meninos de Todas as Cores” de Luísa Ducla Soares, o espetáculo fala-nos de uma adolescente, Francisca, que vai em busca de novos mundos, descobrindo as diferenças que nos unem. Na sua viagem ouve histórias de acrobatas, equilibristas e malabaristas.

Os espetáculos decorrem até 6 de janeiro, com sessões às terças, quartas, quintas e sextas, às 10h00 e 15h00, para grupos, escolas, associações e empresas. Às sextas-feiras, às 21h00, aos sábados às 10h00; 15h00 e 21h00; aos domingos às 10h00 e às 15h00. E aos feriados de 8 de dezembro às 10h00; 15h00 e 21h00. De 24 de dezembro às 10h00 e às 15h00; de 25 de dezembro às 17h00 e 1 de janeiro às 17h00.

Recorde-se que o Circo de Papel é um projeto dedicado ao Circo Contemporâneo e ao Novo Circo. Uma tenda destinada em exclusivo ao desenvolvimento e criação artística com o objetivo de levar a magia do espetáculo a todos os públicos.