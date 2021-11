Famalicão: A ACAFADO inaugura o seu ESPAÇO

A Associação Cultural & Artística Famalicão Fado inaugurou, na tarde deste sábado, o seu ESPAÇO – ACAFADO, situado na Travessa de Cambães, freguesia da Lagoa.

Ali estiveram alguns convidados entre os quais Mário Passos, Presidente da Câmara Municipal de Famalicão; Estela Veloso, Presidente da União de Freguesias de Famalicão e Calendário, na qual esta associação está sediada; António Gomes, Presidente da União de Freguesia de Avidos e Lagoa; e Leonel Rocha, atual Presidente da Junta da Vila de Ribeirão que, na altura da formação da associação, colaborou com a direção na qualidade de vereador da cultura.

Durante esta tarde atuaram cerca de uma dezena de instrumentistas que acompanharam várias vozes famalicenses do fado. Neste mesmo espaço, nos dias 1 e 8, entre as 16h00 e as 19h30, haverá fado para quem gosta de cantar ou apreciar, estando ali instrumentistas disponíveis para acompanhamento. A entrada é livre até ao limite da sala.