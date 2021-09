Famalicão: 63 milhões de euros investidos em Lousado por empresa líder no transporte ferroviário de mercadorias

A Medway, empresa líder no transporte ferroviário de mercadorias em Portugal, vai apresentar esta terça-feira, 14 de setembro, o projeto para o Terminal Ferroviário de Mercadorias e a respetiva Unidade de Execução. Trata-se do maior da Península Ibérica, ficará localizado na freguesia de Lousado e representa um investimento de 63 milhões de euros.

A sessão de apresentação realiza-se pelas 10h30, na Casa do Território, no Parque da Devesa, e conta com a presença do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.

Inicialmente anunciado como um investimento de 35 milhões de euros, o terminal de Lousado prevê agora um investimento de 63 milhões, em resultado dos diversos melhoramentos introduzidos no projeto, segundo anunciou a empresa em maio deste ano.

Com ligação ferroviária direta, através da Linha do Minho, bem como com as acessibilidades rodoviárias através de diversas vias principais, este terminal irá potenciar a indústria exportadora local, facilitando a logística das suas mercadorias, contribuindo, desse modo, para a economia e o emprego da região.