Famalicão: 54 estabelecimentos de ensino distinguidos com a Bandeira Eco-Escola

Cerca de 54 escolas de Vila Nova de Famalicão foram distinguidas com o galardão Bandeira Verde «Eco-Escolas», um programa internacional, coordenado pela Foundation for Environmental Education (FEE), implementado em Portugal pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE). O programa visa encorajar ações, reconhecer e premiar o trabalho desenvolvido pelas escolas, no que respeita à melhoria do seu desempenho ambiental, gestão do espaço escolar e sensibilização da comunidade.

Encontravam-se inscritas, no programa «Eco-Escolas» cerca de 55 instituições famalicenses no ano letivo 2020/2021, tratando-se de um aumento de seis em relação a 2019/2020, período em que foram galardoadas 49 instituições, num total de 53 inscritas. Também foi atribuído o galardão «Eco-Agrupamentos» aos agrupamentos escolares: Camilo Castelo Branco, D. Sancho I, Padre Benjamim Salgado e Ribeirão.

A adesão de uma escola ao «Eco-Escolas» obriga ao desenvolvimento de um conjunto de ações e atividades que devem envolver os diferentes elementos da comunidade escolar, com especial enfoque nos alunos, professores, auxiliares de ação educativa, encarregados de educação e a comunidade envolvente, nomeadamente o município.