A convocatória da seleção nacional sub-18 volta a incluir dois jovens do Futebol Clube de Famalicão. O selecionador Joaquim Milheiro chamou, novamente, Gustavo Sá e Hugo Oliveira, que já tinham assinado a folha de presenças no passado mês de dezembro.

Gustavo Sá e Hugo Oliveira, da equipa sub-19 do Futebol Clube de Famalicão, vão estar no estágio de preparação que decorre na Cidade do Futebol, entre segunda e quarta-feira da próxima semana.

Gustavo Sá, de 17 anos, totaliza 17 jogos pela equipa orientada por José Vilaça, nos quais assinou cinco golos. Já Hugo Oliveira foi utilizado em seis jogos do conjunto famalicense.