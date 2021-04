Famalicão: 49 empresas distinguidas com o PME Excelência

Num universo de 2865 empresas nacionais que receberam a distinção de PME Excelência 2020, há 49 de VN Famalicão representativas de vários setores de atividade.

PME Excelência foi criado pelo IAPMEI com o objetivo de reconhecer as PME nacionais que se evidenciam pela qualidade dos seus desempenhos económico-financeiros, capazes de alcançar altos padrões competitivos.

No contexto nacional, todas as empresas distinguidas são responsáveis por 92 671 postos de trabalho. Quanto à distribuição setorial, o comércio e a indústria são os ramos de atividade mais representativos no PME Excelência 2020, com 802 empresas (28%) e 671 empresas (23,4), respetivamente. Segue-se o turismo (17,9), com 512 e os serviços (14,7), com 421.

Veja, aqui, as 49 empresas famalicenses distinguidas pelo seu bom desempenho económico e financeiro.