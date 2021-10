As 3 Horas Noturnas BTT, organizadas pelos Amigos do Pedal, só se realizam a 6 de novembro, mas já conta com 400 inscritos.

A prova terá como palco a freguesia do Louro e começa às 18 horas do dia 6 de novembro. O percurso tem cerca de 8 kms por bosques e quintas privadas, por trilhos «lindíssimos e uma envolvente de rara beleza», garante a organização.

Informações e inscrições em www.3horasbttfamalicao.com