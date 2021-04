Famalicão: 14 mil pessoas vacinadas no centro instalado em S. Cosme

Desde o dia de abertura, a 13 de fevereiro, o Centro de Vacinação Covid 19 de Vila Nova de Famalicão, instalado em S. Cosme do Vale, já vacinou mais de 14 mil pessoas e até ao final da semana, todos os utentes dos centros sociais estarão vacinados contra o novo coronavírus.

No CIIES – Centro de Inovação, Investigação e Ensino Superior, na antiga Escola Cooperativa de Ensino Didáxis, numa parceria entre o Município e o ACeS AVE – Famalicão – Agrupamento de Centros de Saúde, o Centro de Vacinação conta com o apoio de mais de duas dezenas de técnicos cedidos pela Câmara Municipal que acolhem, encaminham e orientam os utentes. Também a limpeza do espaço e a segurança estão a cargo de recursos humanos cedidos pelo Município.

Para além das instalações e recursos humanos, a Câmara Municipal também cedeu vário equipamento logístico, bem como transporte gratuito a partir das unidades de saúde locais, condições que são essenciais para o funcionamento desta estrutura que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 20h00.

Para além disso, e desde a passada segunda-feira, o município disponibiliza dois veículos ao ACES que transportam os profissionais de saúde que vão vacinar doentes acamados.

Este apoio municipal acontece «nas mais variadas frentes», assinala Paulo Cunha. O presidente da Câmara Municipal enaltece o trabalho desenvolvido pelos técnicos municipais, mas também dos profissionais de saúde. «Só assim é possível desenvolver esta tarefa que nos envolve a todos e a todos diz respeito».