Poucas horas antes da partida da 20ª jornada da Liga NOS, em Vila do Conde, diante do Rio Ave, a equipa do Futebol Clube de Famalicão foi surpreendida por mais uma manifestação dos FAMABOYS.

Dezenas de elementos concentraram-se à porta do hotel para gritar pelo “amor de perdição”.

Ainda este fim de semana, o grupo de apoio lançou um vídeo de motivação aos atletas do clube.