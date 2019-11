FAMABOYS completam 29 anos de um “amor de perdição” pelo Famalicão

O grupo de apoio ao Futebol Clube de Famalicão, “Famaboys”, está a completar o seu 29º aniversário.

A data foi lembrada pelo presidente da SAD Famalicense, Miguel Ribeiro, numa mensagem publicada no site oficial do clube.

O Futebol Clube Famalicão felicita os Fama Boys pelo seu 29.º aniversário. Voz constante no apoio à equipa, o grupo está de parabéns pela dedicação demonstrada ao clube e pela energia transmitida, jornada após jornada e época após época, aos jogadores que têm a importante missão de defender as cores do Vila Nova.

Os Fama Boys são, inquestionavelmente, uma das forças do nosso clube e uma das causas que contribui para que o Futebol Clube Famalicão entre em todos os jogos com uma dose extra de motivação.

Perto de completar três décadas de história, é inegável relembrar o acompanhamento contínuo de um grupo de apoio que nunca virou as costas ao nosso clube. Os Fama Boys sempre disseram presente e, nesse sentido, estamos conscientes de que a comemoração do 29.º aniversário tem um sabor especial pelo facto de o nosso clube estar de regresso a um patamar que todos reconhecem ser condizente da dimensão e paixão da massa associativa.

Parabéns Fama Boys!

Miguel Ribeiro – Presidente da SAD do FC Famalicão